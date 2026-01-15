Ariano, truffa del "finto figlio" in difficoltà: anziano versa 3000 euro

La denuncia ai carabinieri e l'avvio delle indagini

Ariano Irpino.  

"Papà sto nei guai, ho perso tutto, mi servono subito 3000 euro". La truffa si consuma al telefono e un 74enne purtroppo cade nella rete dei lestofanti.

E' la disavventura capitata ad un uomo di Ariano Irpino. L'abile truffatore si è spacciato per il figlio della vittima residente in Germania, con il nome esatto, fino a spingerlo a recarsi a versare la somma richiesta.

Un messaggio falso, di quelli che continiuamente arrivano sui telefonini e che le forze dell'ordine, attraverso una continua campagna di sensibilizzaione, nei luogi maggiormente frequentati da persone anziane, invitano ad ignorare.

Al 74enne non è rimasto altro che recarsi nella caserma dei carabinieri ad Ariano, per denunciare l'accaduto. Indagini in corso.

