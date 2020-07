Vertenza IrpiniAmbiente, Festa pagherà gli stipendi Si va verso la revoca dello sciopero del 14 luglio

Il Comune di Avellino verserà nelle casse di IrpiniAmbiente oltre un milione di euro per pagare gli stipendi di giugno e la quattordicesima ai lavoratori. A quel punto, se la società provinciale dei rifiuti manterrà gli impegni, verrà revocato lo sciopero proclamato per il 14 luglio.

E' l'esito del tavolo convocato in Comune alla presenza dei sindacati di categoria. “Il sindaco ha dimostrato grande disponibilità a venire incontro alle nostre esigenze – dichiara Michele Caso, Segretario Uil Trasporti – del resto conosciamo bene la black-list dei comuni morosi e lo sciopero andrebbe a penalizzare il Comune capoluogo per colpe non sue ma di altri. Aspettiamo che IrpiniAmbiente ci convochi per revocare lo sciopero”.

"Sappiamo bene che il problema non si esaurirà con questo pagamento del Comune - aggiunge Francesco Codella della Fit Cisl - ringraziamo Festa ma bisogna al più presto convocare un tavolo con tutte le parti in causa per definire una volta per tutte il futuro dei rifiuti in questa provincia".

Il primo cittadino si sofferma soprattutto sul servizio che riceve il capoluogo. "E' sicuramente positivo, siamo ormai da anni al 70% di differenziata ma non possiamo nascondere i costi, i 14 milioni che versiamo non sono affatto pochi".