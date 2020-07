Salta la corsa Avellino Nola, l'inutile attesa alla fermata La rabbia degli utenti che attendevano il bus alle 14,25 davanti il tribunale di Avellino

Ancora disagi denunciati dagli utenti dell’Air. Questa volta la segnalazioni arriva da una decina di persone in attesa del pullman Avellino Nola, alla fermata di fronte al tribunale. Il bus doveva partire alle 14,20 dal piazzale degli Irpini, ed era previsto alle 14,25 davanti al tribunale. Gli utenti lo hanno atteso per diverso tempo, hanno chiesto informazioni anche ad altri autisti di pullman passati per quella fermata, ma del bus per Nola nessuna traccia.

Poi sono partite le chiamate al centralino dell’Air, almeno 4, e dal centro servizio al pubblico hanno riferito che il pullman era passato regolarmente ed, evidentemente, erano stati distratti. Insomma, oltre al danno anche la beffa per i poveri cittadini che attendevano il pullman per ritornare a casa come ogni giorno. Alla fine, dopo decine di segnalazioni, il bus è arrivato alle 15,35, con buona pace di tutti.