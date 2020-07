Camion in avaria, paralisi in A16: Code e caos in autostrada Code da Tufino a Monteforte. Il blocco sul viadotto di Acqualonga a Monteforte

Rallentamenti e disagi in A16 nel tardo pomeriggio per un mezzo pesante che ha improvvisamente arrestato la sua marcia. Il blocco è avvenuto sul viadotto di Acqualonga, nel territorio di Monteforte Irpino. Per cause da accertare il grosso mezzo si è improvvisamente fermato, nel tratto ridotto di carreggiata, dove si marcia su una sola corsia per dei lavori. Impossibile evitare l'incolonnarsi di numerose vetture. Un disagio non da poco per gli automobilisti in transito che si sono dovuti improvvisamente fermare. La coda è lunga e le proteste sono molte di chi viaggia in direzione Avellino. Da accertare le cause del guasto al mezzo avvenuto intorno alle ore 18.