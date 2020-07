Ritiro ingombranti, ora ci sono una mail e la pagina facebook Attivato un servizio aggiuntivo al numero telefonico

IrpiniAmbiente ha attivato nei giorni scorsi un servizio complementare al numero telefonico per la richiesta di ritiro ingombranti ed elettrodomestici. Il servizio di prenotazione del ritiro di ingombranti e elettrodomestici può essere richiesto mediante modulo telematico, ( in alternativa al servizio classico di prenotazione telefonica) scaricabile sul sito istituzionale www.irpiniambiente.it e sulla pagina facebook aziendale. Già oltre 100 le richieste arrivate telematicamente. Il servizio sta riscontrando ampio apprezzamento da parte dell’utenza, con indubbi benefici. L’utilizzo del nuovo servizio consente di evitare le attese telefoniche a causa dell’intenso traffico. Il sistema differito tra richiesta e attribuzione dell’appuntamento del ritiro consente di compilare ed inviare il modulo senza doversi preoccupare più del contatto con Irpiniambiente perché l'utente verrà richiamato ai recapiti indicati. Il sistema permette di diluire il traffico telefonico in entrata con una progressiva diminuzione dei tempi di attesa per chi preferisce affidarsi al servizio telefonico che ricordiamo risponde ai numeri 840 068 477 da fisso e 0825 78 49 45 da cellulare. Tutti gli utenti saranno ricontattati per confermare la data del ritiro.