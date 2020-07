Ispezioni gallerie A16: percorsi alternativi nella notte/VIDEO Ecco in alternativa gli itinerari tra cui Ariano, consigliati da autostrade per l'Italia

Chiuso per lavori da ieri sera il tratto tra Candela e Lacedonia dell'A16 Napoli-Canosa. Saranno stati in tanti a notare il via vai continuo di auto e mezzi pesanti lungo la statale 90 delle Puglie dalla Valle del Cervaro, all'arianese, ufita e baronia e la lunga coda di mezzi stamane nei pressi del casello di Grottaminarda e zona cimitero. In prima linea dalla notte scorsa gli uomini della polstrada di Grottaminarda diretti dal comandante Armando Mirra. Le immagini che scorrono nel video si riferiscono al passaggio dei mezzi pesanti nei pressi della rotatoria Incontro la scorsa notte.

Entrata consigliata verso Napoli: Grottaminarda. L'attività in questione riguarda l'ispezione delle gallerie "Vallesaccarda" e "Scampitella", previste solo in orario notturno e a ridotta circolazione di veicoli. I provvedimenti, nelle quattro notti consecutive di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 luglio e nelle due notti consecutive di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 21:00-7:00 riguardano la chiusura del tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Calaggio nord" situata all'interno del tratto in questione.

In alternativa autostrade per l'Italia, consiglia i seguenti itinerari. Per il traffico locale: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino e immettersi sulla SR1 verso Bovino-Napoli e successivamente sulla statale 90 delle puglie con rientro sulla A16, alla stazione di Grottaminarda, per le lunghe percorrenze, dalla Puglia (A14 Bologna-Taranto) in direzione di Roma-Firenze: proseguire sulla A14 e raggiungere Roma attraverso la A 25 Torano-Pescara e la A 24 Roma-Teramo. Chi dovrà raggiungere Firenze, sulla Roma-Teramo, potrà seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione Firenze.



Chiusura del tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso Canosa - A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

Per il traffico locale diretto a Vallata e zone limitrofe: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita.

Per le lunghe percorrenze:

Da Roma verso la Puglia: raggiungere Pescara percorrendo la A 24 Roma-Teramo fino alla A25 Torano-Pescara e proseguire lungo la A 14 Bologna-Taranto, in direzione di Taranto;

da Napoli verso la Puglia: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90 in direzione Foggia fino a Bovino, immettersi sulla SR1 in direzione di Candela, da dove si potrà rientrare sulla A16 e proseguire verso Canosa - A14 Bologna-Taranto.



"Data la particolare conformazione dei tratti autostradali in cui sono presenti i fornici - fa sapere Autostrade per l'Italia - non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l'orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso permarranno i suddetti itinerari alternativi."