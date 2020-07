Unarma: la tutela legale è realtà Stipulata una polizza a tutela degli iscritti

Unarma primo e storico sindacato dei Carabinieri in questi giorni ha stipulato, la polizza tutela legale, inclusa nella quota di tesseramento, per tutti i suoi iscritti, nonché la polizza tutela legale per attività sindacale per tutti i suoi segretari.

La polizza avrà copertura per tutti i procedimenti penali, penali militari, civili e amministrativi (tar, consiglio di stato e corte dei conti). La stessa sarà in vigore dal 1 settembre 2020 per coloro già iscritti al 1 luglio, mentre per gli altri decorrerà dal 61 giorno dall’iscrizione. I segretari provinciali Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore.

Unarma sempre vicina ai bisogni degli iscritti e non delude le aspettative dei suoi iscritti. La strada è ancora lunga e tortuosa, ma non ci fermeremo. La tutela dei nostri iscritti è alla base del nostro credo. Continueremo su questa strada, affinché si possano raggiungere i più desiderati traguardi per il riconoscimento di tutti quei diritti costituzionalmente garantiti ai lavoratori di ogni settore, senza distinzione alcuna. UNARMA C'È e sarà sempre più presente