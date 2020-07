Caso sospetto, 66enne nell'area Covid del Pronto soccorso La donna era stata ricoverata prima a Sant'Angelo con sintomi influenzali

Un altro caso sospetto Covid 19 in Irpinia. Si tratta di una signora di 66 anni, di Andretta che ora si trova ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino in attesa del tampone definitivo. La donna, che aveva da qualche giorno, sintomi influenzali, è stata portata su indicazione del medico di famiglia, all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, dove i medici gli hanno effettuato il tampone rapido. Dal primo screening è risultata positiva al Coronavirus. Dopodiché è stata trasferita presso l'area covid del pronto soccorso del Moscati. Ed ora è qui in attesa del risultato del tampone. La donna sta rispondendo a tutte le cure cui è stata sottoposta per la terapia Covid. Naturalmente, si è attivata l'Asl per ricostruire la mappa dei contatti della donna ed eseguire gli altri tamponi.