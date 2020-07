Ecco il murales del parco. Ma la gente chiede più servizi A una settimana dalla riapertura il Santo spirito non è ancora completamente attrezzato

Il sindaco Gianluca Festa ha svelato, tramite facebook, l’immagine del murales che comparirà nei prossimi giorni a Parco Santo Spirito. Un uomo e una donna che si abbracciano. "Ci ricorderà – scrive il sindaco - sempre il valore dell’abbraccio delle persone a noi più care". Un'immagine fortemente voluta dal primo cittadino e che acquista ancor più valore in questa fase di ripartenza nel post-Covid. Gli avellinesi apprezzano ma tra i tanti commenti al post del Sindaco non mancano molti cittadini di chiedere altri interventi urgenti a Parco Manganelli che ha riaperto da una settimana. C’è chi invoca l’area delle giostrine per i bambini, chi i bagni, chi un punto per un minimo ristoro. Il parco è rimasto chiuso dallo scorso novembre ed è stato interessato, dopo il lockdown, dallo sfalcio dell’erba e dai lavori di messa in sicurezza degli argini del torrente Fenestrelle.