Irpiniambiente, la protesta degli operai senza stipendio Sperandeo rassicura: entro giovedì verranno saldatele spettanze

Mattinata di alta tensione davanti la sede di Irpiniambiente. Lavoratori in sciopero per il mancato pagamento dello stipendio di giugno e della quattordicesima. Ben presto è esplosa la rabbia verso il management della società dei rifiuti. Gli operai hanno chiesto un confronto e hanno contestato duramente l'amministratore unico Matteo Sperandeo e il direttore generale Masucci. Alla fine Sperandeo accolto da fischi e proteste è sceso per un confronto ma le sue rassicurazioni che entro giovedi verranno saldate le spettanze non hanno convinto i lavoratori.

Intanto, il consiglio d'ambito dell'Ato ha individuato nel comune di Chianche la sede più idonea per la realizzazione del biodigestore ma è polemica con il consigliere Giovanni D'Ercole che non ha partecipato alla votazione evidenziando che “sarebbe stato doveroso, prima di arrivare ad una decisione, favorire un confronto tra i consiglieri e la commissione tecnico scientifica”.