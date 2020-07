Torna il gelato artigianale di Aloha: la nuova sede Il taglio del nastro in occasione dei trent'anni di attività

Apre la nuova sede della storica Gelateria Aloha ad Avellino. In tutta sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le disposizioni anti-Covid, in via Generale Cascino, a pochi passi dalla centralissima piazza Libertà.

La riapertura è stata l’occasione anche per brindare al trentesimo anno di attività della casa del buon gelato artigianato che è pronta da stamattina ad accogliere i suoi clienti, con una serie infinta di golosissime novità.

Tra le più attese c’è sicuramente la brioche, nata in collaborazione con il forno De Nardo che per l’occasione ha studiato una ricetta ad hoc per il gelato. Da non perdere anche la fontana di cioccolato Pomati. Aloha ha inoltre deciso di ampliare l’offerta per i celiaci e per chi, più in generale, soffre di allergie e intolleranze alimentari.

Aloha, che ha da poco concluso un progetto di ricerca con l’Università degli Studi di Salerno per la realizzazione di gelati con meno zuccheri e un minore apporto calorico, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida nel segno dell’innovazione, sempre in sinergia con l’Ateneo campano, che prevede l’arricchimento di estratti vegetali bioattivi ricavati da scarti della filiera alimentare. Un’attenzione alla ricerca che ha contributo al successo di un gelato che è il perfetto punto di equilibrio fra tradizione e innovazione.