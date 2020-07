Auto sulla folla. Neonata estubata: Il Moscati tifa per Sofia Il dramma di San Gennaro Vesuviano. La zia della piccola è morta. Madre e padre in ospedale

E’ stata estubata nel reparto di terapia intensiva neonatale del San Giuseppe Moscati di Avellino la piccola Sofia, la neonata di soli sei giorni di vita, sopravvissuta al dramma di San Gennaro Vesuviano. Una settimana fa la madre della piccola, Pasqualina, suo padre Giacomo, sua zia Natalia e altre 3 persone vennero travolti da un’auto guidata da un 18enne nel paese del napoletano.

La piccola è venuta alla luce prematura nell’ospedale di Sarno e venne subito trasportata al Moscati.

Nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva e patologia neonatale, Sofia è stata estubata dal dall’equipè del responsabile medico del Unità operativa, il dottore Sabino Moschella.

“Ci auguriamo che nelle prossime ore la piccola migliori ancora - spiega il dottore Moschella -. Stiamo iniziando a sperare. La piccina resta monitorata accuratamente. Ha iniziato a succhiare autonomamente e la madre ha voluto subito vederla. Abbiamo effettuato in sinergia con i colleghi di Sarno tante videochiamate per tenere insieme madre e figlia. Ci auguriamo che nelle prossime ore il quadro clinico migliori ancora così da poter far presto abbracciare ai genitori la loro piccina".

La piccina pesa oltre due kg e le sue condizioni sono in ripresa. In queste ore i sanitari del reparto avellinese in contatto diretto con quelli di Sarno stanno effettuando molte videochiamate con la mamma, che ha voluto subito vedere la sua bambina venuta alla luce nonostante il dramma che ha travolto la sua famiglia. Oggi intanto sono tenuti oggi i funerali di Natalia, la zia 27enne della piccina morta in seguito al tragico incidente.Una folla commossa ha accolto il feretro in Piazza Margherita per l’ultimo saluto.

Restano sotto osservazione la sorella e madre di Sofia, Pasqualina e il papà della piccina, Giacomo. Solo lievi ferite per il fidanzato di Natalia che è stato dimesso nelle scorse ore.

Intanto resta agli arresti domiciliari il 18enne studente di Sant’Anastasia, alla guida del veicolo.