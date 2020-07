Air, la Regione consegna 8 nuovi autobus Sono dotati di paretine anti-contagio per gli autisti

La Regione Campania consegna altri otto nuovi autobus ad Air Mobilità. Le vetture, che vanno ad implementare la flotta dall’Azienda di Trasporti Irpini, rientrano nel piano regionale del rinnovo dei mezzi pubblici su gomma e saranno utilizzate a breve nel circuito extraurbano.

I nuovi otto autobus, marchiati Iveco, con alimentazione a gasolio, rispettano lo standard Euro 6 delle direttive UE anti inquinamento. Si tratta di veicoli ad un piano, lunghi 12 metri, di cui cinque con pianale ribassato e tre con bagagliaio. Quanto alla capienza i primi possono ospitare fino ad un numero massimo di 75 passeggeri, con 52 posti a sedere e 23 in piedi; i secondi hanno una capienza di 84 persone (46 posti a sedere e 38 in piedi). Entrambi i modelli, inoltre, sono dotati di rampa per consentire un facile accesso ai diversamente abili.

Nel rispetto delle norme sanitarie imposte dall’emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, tutti e otto i veicoli sono già dotati di barriere anti-contagio a protezione degli autisti.

I nuovi mezzi entreranno in funzione a partire dalla prossima settimana e saranno utilizzati sui circuiti extraurbani. Di questi: quattro saranno utilizzati sulle linee in partenza da Avellino, due modelli Crossway saranno a disposizione delle linee in partenza da Benevento, uno sulla tratta Nola, mentre un altro andrà a servizio del bacino di Flumeri.

Dallo scorso dicembre ad oggi la Regione Campania ha consegnato ben 26 nuovi autobus ad Air Mobilità, di questi 18 per il circuito extraurbano e 8 per quello urbano. Tra settembre e ottobre dovrebbe essere prevista una nuova consegna, altri 15 pullman (10 a servizio delle linee extraurbane e 5 di quelle urbane), che porterà l’Azienda di Trasporti Irpini a contare nella sua flotta 41 nuovi autobus.

«È doveroso il ringraziamento alla Regione Campania, che sta completando il piano del rinnovo dei mezzi pubblici su gomma, confermando l’impegno che va nella direzione di migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto pubblico. A giorni saranno operativi questi nuovi otto pullman, che consentiranno un ulteriormente efficientamento dei servizi nei territori dell’Irpinia e del Sannio. Si tratta di veicoli dotati anche di barriere a protezione degli autisti, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Restando su questo punto, mi preme rivolgere ancora una volta un appello alla collaborazione degli utenti, ricordando che l’uso della mascherina è obbligatorio ai terminal, all’ingresso e a bordo dei pullman, come confermato da ordinanza regionale dello scorso 8 luglio», ha dichiarato l’Amministratore unico di AIR Mobilità, ing. Alberto De Sio.