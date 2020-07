Piazza Trescine, "guardate che inciviltà senza fine" Dopo la movida, lo slargo invaso da bicchieri di plastica gettati a terra

Le immagini raccontano più di qualsiasi parola. Arrivano da un lettore che segnala la situazione registrata in piazza Trescine, a Cervinara, dopo “la movida di venerdì sera”. Lo spettacolo non è certo dei più piacevoli ed edificanti: bicchieri di plastica, bottiglie di vetro e non solo gettati a terra o lasciati sul bordo della fontana...

“Inciviltà senza fine”, scrive il cittadino, che richiama l'attenzione sui comportamenti oltremodo negativi che purtroppo continuano ad essere mantenuti in spregio ad ogni regola di civiltà. Una situazione che ovviamente non riguarda solo Cervinara, chiamando in causa la sempre più stringente necessità di una educazione civica che nessuna sanzione potrà mai insegnare.

Ci si deve divertire, ci mancherebbe, senza mai dimenticare, però, il rispetto delle regole e dei beni che appartengono alla comunità, non solo a coloro che trascorrono le serate all'aperto e in compagnia.