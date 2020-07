Biodigestore di Chianche, mobilitazione permanente Ieri sera l'assemblea di associazioni e comitati che si oppongono all'impianto

"Inizia la mobilitazione permanente del Comitato "Nessuno tocchi l'Irpinia" che nasce dalla straordinaria esperienza del Coordinamento "No al biodigestore, Si al Greco di Tufo" arricchendosi del contributo di tante nuove energie e sigle associative, perché la battaglia di un territorio diventi quella dell'Irpinia intera per sostenere unitariamente una diversa idea di sviluppo rispettosa delle esigenze e delle potenzialità delle realtà locali che non vogliono subire imposizioni dall'alto separandosi tra indifferenza e contrapposizione".

Così in una nota il comitato "Nessuno tocchi l'irpinia" che ieri sera ha convocato tutte le sigle e le associazioni che si oppongono alla realizzazione dell'impianto Biodigestore sul territorio di Chianche.

"Inizieremo il nostro impegno lanciando un “Manifesto Appello” che spiegherà le ragioni di questa mobilitazione chiedendo la partecipazione e la condivisione a tutti i Sindaci e ai Comuni della nostra provincia perché diventino i primi protagonisti di questa svolta, promuovendo iniziative e petizioni popolari nelle singole realtà locali, estendendo le adesioni alle forze sociali, alle associazioni, agli esponenti del mondo della cultura, delle professioni, del mondo del lavoro, dell'impresa. Quella contro il biodigestore di Chianche non è la battaglia di un singolo territorio riguardante meri motivi tecnici - si spiega nella nota - non è nemmeno quella del solo settore vitivinicolo, ma un movimento più generale che vuole impedire che il futuro dell'Irpinia sia deciso al di sopra delle volontà dei territori e che intende affermare il principio di un metodo profondamente diverso da quello seguito finora. Il no a Chianche non è il no al biodigestore in quanto tale ma a un metodo, a una certa idea di arrogarsi la titolarità dei nostri destini. Per queste ragioni continueremo senza sosta questa battaglia che avrà uno dei primi momenti importanti nella Manifestazione generale che si svolgerà muovendo con diversi mezzi di locomozione da ogni parte della provincia verso la città di Avellino, Venerdì 28 agosto 2020 e alla quale chiediamo fin d'ora a tutti di aderire"