"L'affidamento minorile e l'adozione nell'ordinamento giuridico italiano" Evento di discussione dell'interessante libro di Cinzia Capone a Montemiletto in Irpinia

L'affidamento minorile e l'adozione nell'ordinamento giuridico italiano. Evento di discussione dell'interessante libro di Cinzia Capone, già presentato a Roma alla camera dei deputati. L'appuntamento è per sabato 17 gennaio alle 18.30 a Montemiletto, nella biblioteca Mons Militum, sala F. Basile in piazza IV novembre. Sarà presente l'autrice. Moderazione affidata a Maddalena Verderosa.

"È un lavoro a cui tengo molto - afferma Cinzia Capone - e, dopo averlo presentato a Roma, alla Camera dei Deputati, sono felice di portarlo anche in Irpinia, a Montemiletto, per sensibilizzare ad una scelta di vita che può interessare tutti".

Il libro dell'avvocato Cinzia Capone, intitolato "L'affidamento minorile e l'adozione nell'ordinamento giuridico italiano", regala al lettore la possibilità di interpretare il quadro attuale della tematica trattata che si basa sul rigore del ragionamento giuridico e sulla profonda sensibilità dimostrata dall'autrice per i bisogni e i diritti del minore.

Il volume raccoglie l'insieme di strumenti giuridici che, oggigiorno, trovano applicazione per la realizzazione di una "nobile volontà".

L'opera prima di Cinzia Capone è, dunque, una guida preziosa per coloro che intendono avviare un percorso che può, apparentemente, presentarsi lungo e tortuoso, ma che, avvalendosi anche di questo saggio, troverebbero una più chiara e pratica comprensione dell'iter che porta sia all'affidamento che all'adozione di un minore. La giurista ha contribuito, attraverso questo lavoro intellettuale, a promuovere la cultura del diritto di famiglia.