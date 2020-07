Campo Genova, al via i carotaggi sulla falda acquifera Festa: "Risultati nel giro di due settimane, siamo fiduciosi"

Proseguono nell'area di Campo Genova i carotaggi ambientali. In quella che dovrebbe essere la nuova sede del mercato. Un condizionale d'obbligo legato ai ricorsi pendenti degli ambulanti e ai sondaggi che andranno ancora avanti. Stamattina l'ennesimo sopralluogo di Comune e Arpac per individuare con precisione i punti dove scavare in profondità fino a 5 metri per accertare se la falda acquifera dovesse essere inquinata da scarti di edilizia seppelliti nel corso degli anni ma il sindaco Festa continua a dirsi fiducioso che presto lì ci saranno gli stand degli ambulanti. "Abbiamo già avuto rassicurazioni sul sottosuolo, ora nel giro di un paio di settimane dovremmo avere i risultati anche per la falda". "Sarà un indagine minuziosa - aggiunge il dirigente del Settore Ambiente, Michele Arvonio - Saranno i laboratori, quello del Comune e quello dell'Arpac, a decidere se la falda è inquinata e quindi se l'area ha subito negli anni un inquinamento tale da non rendere possibile lo svolgimento del mercato bisettimanale"..