Mercato, sos al Prefetto: "Si torni nel piazzale dello stadio" Formalizzata la richiesta di un incontro per il 4 agosto

Querelle mercato di Avellino, l'associazione Imprenditori Irpini aderenti a Confesercenti rompe gli indugi e chiede un incontro urgente al Prefetto Paola Spena. Questa mattina, il presidente e il vicepresidente dell’associazione, Antonello Tarantino e Giuseppe Innocente, hanno presentato una richiesta ufficiale di incontro per martedi 4 agosto per “illustrare la gravissima situazione socio-economica creatasi a seguito della lunghissima sospensione del mercato bisettimanale da parte dell’amministrazione comunale di Avellino. Il nostro obiettivo - dicono - è tornare a Piazzale degli Irpini senza dover aspettare i tempi della giustizia amministrativa per Campo Genova".