Caldo record. Guasto alla rete:domani senz'acqua mezza Irpinia 102 comuni a secco. Niente acqua anche ad Avellino. Rubinetti a secco anche nel Sannio

Saranno dodici ore di passione per 102 comuni tra Irpinia e Sannio. Da domani mattina sarà sospesa l'erogazione idrica per dodici ore di interventi, che saranno realizzati dai tecnici dell'Alto Calore. Nelle ore dell'allerta caldo, con temperature sahariane e e termometri che sforeranno i 40 gradi a mancare sarà la risorsa più preziosa.

In una nota, pubblicata dall'Alto Calore, si annuncia il piano di interventi dovuto al guasto dell'elettropompe del Campo Pozzi di Solopaca e Fontana dell'Olmo di Serino. Ma non solo: c'è anche il fermo di una macchina, per surriscaldamento, della centrale di Cassano Irpino e il blocco di una saracinesca di linea. Tutti disservizi che hanno ridotto ulteriormente la portata idrica disponibile, messa già a dura prova dalle ridotte piogge invernali.

In attesa di usufruire dei pozzi di Chiusa di Montoro, prossimi a ritornare in uso, i disagi comporteranno la sospensione dell'acqua a partire da domani mattina, per circa dodici ore. I sindaci sono invitati dall'Alto Calore a vigilare sugli sprechi.

Ecco l'elenco dei comuni interessati:

Ariano, Ariano (carcere) Ariano (ospedale), Lioni, Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Torrione, Chianche, Petruro, Santa Paolina, Torre Le Nocelle, Sant'Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, Pannarano, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, Montefusco, San Giorgio Del Sannio, Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, San Marco ai Monti, Montemarano, Castelvetere Sul Calore, Melito, Montecalvo, Savignano, Greci, Scampitella, Vallesaccarda, Vallata, Villanova, Fontanarosa,Flumeri, Mirabella, Frigento, Avellino, Atripalda, Summonte, Ospedaletto, Sant'Angelo a Scala, Pietrastornina, Roccabascerana, Sant'Angelo all'Esca, Quadrelle, Mercogliano, Monteforte, Sirignano, Aiello, Santo Stefano del Sole, Cesinali, San MIchele di Serino, Forino, Contrada, Montoro (Frazione Banzano), Chiusano San Domenico, San Mango sul Calore, Parolise, San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, prata, Pratola, Lapio, Montefredane, Grottolella, Capriglia, Altavilla, Venticano, Montefalcione, Montemiletto, Pietradefusi, Bonito, Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Taurasi, Castelfranci, Luogosano, Sant'Angelo Lombardi (anche Carcere e ospedale), Rossa San Felice, Nusco, Campolattaro, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Calsalduni, Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Reino.

Intanto nei comuni di comuni di San Potito Ultra, Pietradefusi, Pratola Serra (frazione San Michele), Montefusco, Santa Paolina, Torrioni, Parolise, Sorbo Serpico, Mugnano del Cardinale ed Aiello del Sabato (via Brecciale, contrada Esca Bosco, contrada Bosco San Raffaele, contrada Anitra) l'acqua manca già da stamane nelle zone alte per altri guasti alla rete.