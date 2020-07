Incidente a Rossano Calabro: muore 24enne di Avellino Città sotto choc per la morte di un giovanissimo

Avellino sotto choc per la morte di un 24enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Calabria. La tragedia si è verificata a Rossano Calabro, dove il giovane avellinese si trovava per lavoro. La notizia sta rapidamente facendo il giro del web. Il 24enne era un appassionato tifoso dell'Avellino Calcio. La comunità avellinese è sotto choc per quanto accaduto. Da stabilire le cause dell’incidente.