Disabili, Esposito ringrazia il Vescovo Aiello e don Enzo La consegna dei fiori nel corso della celebrazione dedicata all'Assunta ad Avellino

"Desidero ringraziare il vescovo Arturo Aiello e il parroco del Duomo di Avellino Don Enzo per avermi dato in occasione della santa messa dell’Assunta tenutasi in piazza Libertà la sera di ferragosto, la possibilità di offrire alla Madonna un mazzo di fiori in rappresentanza non solo del coordinamento Campania del MId e dei disabili iscritti ma anche di tutti i cittadini con disabilità della città e di tutto il territorio regionale con la speranza che possa vegliare sempre su tutti noi , sulle nostre comunità e su tutti coloro che si affidano al suo

grande cuore e illumini il cammino di tutti coloro che si trovano ai margini della società, nell’abbandono e degli invisibili." Cosi il coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano disabili Giovanni Esposito in una nota.