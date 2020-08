"De Sanctis, grande esempio per le giovani generazioni" De Luca cittadino onorario a Morra De Sanctis elogia il noto politico e scrittore italiano

"E' un atto di omaggio, ulteriore ad una personalità della cultura, della storia moderna del nostro paese. Esprimo la mia gratitudine alla comunità di Morra De Sanctis per questo riconoscimento che hanno inteso darmi."

Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca pronunciate in occasione della cittadinanza onoraria ad egli conferita, nel comune di Morra De Sanctis in Irpinia, paese che ha dato i natali al grande scrittore e critico letterario italiano Francesco De Sanctis. "

"E' una occasione per ricordare una delle personalità più straordinarie, della nuova Italia, non valorizzata in maniera adeguata. De Sanctis, criticava una borghesia italiana che lui diceva, viveva in maschera, di finzioni, di opportunismo, di non sincerità, criticava la crescita dello Stato nazionale rilevando che stava prendendo corpo una società all'insegna della illegalità di massa.

Abbiamo avuto un ministro alla pubblica istruzione che si chiamava Francesco De Sanctis e se pensiamo a oggi, è qualcosa che ci getta nell'angoscia. De Sanctis, diventa un punto di riferimento ideale per chi voglia concepire la politica come militanza attiva e difesa di valori, innanzitutto umani, permanenti, della coerenza, del rigore. Un rifiuto rigoroso alla logica della clientela e alla politica politicante. Da questo punto di vista, il messaggio di Francesco De Sanctis è di una attualità impressionante. Bisogna rileggerlo e diffondere il suo pensiero, partendo dalle scuole, appassionare i giovani alle sue riflessioni."