Covid, sei casi a Montella: scuole chiuse fino al 14 ottobre Contatti a catena, tamponi a raffica.

Sei casi positivi a Montella, chiusi negozi e studi professionali e le scuole di ogni ordine e grado. L'ordinanza è pronta ed è stata firmata dal sindaco Rizieri Buonopane, alle prese come altri amministratori con la gestione dell'emergenza coronavirus. A lavoro presso l’Unità di crisi comunale, il sindaco Buonopane si trova a gestire una situazione delicata.

Nel pomeriggio ci sarà una call conference dei sindaci altirpini. Possibili provvedimenti simili da adottare anche in altri comuni. Sono 100 le persone in isolamento fiduciario a Montella, per una rischiosa catena di contatti, che potrebbe scatenare un preoccupante cluster nella piccola comunità altirpina.

"Siamo al lavoro per accertare ogni aspetto - precisa il sindaco -. Siamo in contatto costante con i responsabili dell'Asl per garantire tamponi immediati. Molti studenti di molte classi erano contatti delle persone risultate positive al coronavirus. La scelta presa è stata improntata alla massima sicurezza della comunità. Le scuole resteranno chiuse fino al 14 ottobre per garantire l'estinzione del rischio contagi".

Dal primo caso di positività al Covid-19 registrato domenica scorsa, se ne aggiungono ulteriori 5 ufficializzati nelle scorse ore. “La situazione è molto complessa e siamo al lavoro per gestire al meglio le situazioni: si tratta di molti contatti diretti e vogliamo intervenire per bloccare la possibilità di ulteriori contagi” ha spiegato Rino Buonopane dal Coc comunale. Si amplia dunque il numero delle persone in isolamento domiciliare volontario, in attesa di aggiornamenti dal Comune".

Già nella giornata di domenica il sindaco aveva tempestivamente informato la cittadinanza attraverso i canali social. La prima persona risultata contagiata intanto è attualmente ricoverata, presso il reparto di malattie infettive, presso l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino.