Ariano, il Frangipane torna ad accogliere donne in gravidanza Sarà di nuovo attivo il reparto di ostetricia e ginecologia

L'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante comunica che da domani 1 ottobre sarà di nuovo attiva l'ostetrica presso il polo ospedaliero "Frangipane" di Ariano Irpino.

A seguito delle procedure, messe in campo dall'Azienda, di reclutamento e selezione di nuovo personale medico e sanitario il reparto, che fino a ieri garantiva gli interventi ginecologici ordinari e in regime d'urgenza, lavorerà a pieno regime, garantendo anche l'utenza delle donne in stato di gravidanza che potranno partorire ad Ariano.

"Pur tra mille difficoltà per il reperimento di nuovo personale, possiamo dire che da domani il polo ospedaliero di Ariano ritorna ad accogliere le donne in gravidanza, garantendo la presa in carico della mamma per tutto il percorso della gravidanza fino alla nascita - afferma il direttore generale, Maria Morgante - il reparto di ginecologia e ostetricia rappresenta un fiore all'occhiello per l'ospedale, per questo era importante che tornasse ad operare a pieno regime".