Savignano Irpino accoglie il team degli orti sociali di Ariano Insolita campagna di marketing per il progetto di agricoltura sociale e solidale

Ancora una volta beneficenza da parte degli Orti Sociali di Ariano Irpino, anche se stavolta in maniera del tutto insolita. “Oggi, con questo nostro intervento, abbiamo voluto mostrare il senso più profondo dell’associazionismo, che è quello del dare”, afferma Rossana Marra, Presidente della Onlus Imagine To Help, Ente capofila del progetto di agricoltura sociale. “Abbiamo deciso di utilizzare i prodotti del nostro orto rendendoli il mezzo attraverso cui ci avviciniamo alle persone e facciamo conoscere il nostro progetto.

Rendendo noto il progetto a tutti in maniera un po’ insolita, siamo sicuri che chiunque abbia la possibilità di prendervi parte, soprattutto laddove vi siano particolari condizioni di svantaggio sociale, economico e/o fisico. Il nostro obiettivo è farci conoscere sul territorio”.

Una campagna di marketing a tutti gli effetti dunque, svolta attraverso una modalità diversa - spiega Rossana Marra - regalando i pomodori, prodotti nell’ambito del progetto, nei pressi del mercato settimanale di Savignano Irpino. Un modo per far comprendere che il ruolo del Terzo Settore non è quello di chiedere e basta, ma anzi quello di darsi all’altro in maniera incondizionata e senza scopi terzi.

L’iniziativa, abbracciata di buon grado dal sindaco di Savignano Irpino, Fabio Della Marra Scarpone, considerata anche la presenza del Centro Medico Sociale Don Orione nell’ambito del progetto, non è stata invece resa possibile nel Comune di Ariano Irpino a causa di impedimenti burocratici apparentemente insormontabili.

Si spera sempre che l’importanza dei progetti di utilità sociale, volti alla crescita dell’altro e al bene comune, possano essere compresi da tutti, soprattutto da chi, anziché ostacolarne la buona riuscita, dovrebbe garantirne la crescita."