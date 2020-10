Covid, 18 casi. Focolai e contagi in salita in Irpinia I numeri dell'emergenza

I numeri per il contagio da coronavirus in Irpinia non si arrestano. Altre 18 le infezioni accertate. Lo rende noto l'Asl che, nel consueto bollettino quotidiano, fornisce i numeri dei contagi e i comuni di residenza delle persone risultate infette.

Si allarga il focolaio a Cervinara.

Ecco l'elenco completo dei contagi e dei comuni di riferimento:

8, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo;

- 6, residenti nel comune di Baiano, contatti di positivi;

- 3, residente nel comune di Mugnano del Cardinale, contatti di positivo;

- 1, residente nel comune di Moschiano, contatto di positivo.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.