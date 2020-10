Focus su rifiuti e reti idriche per il Ministro Costa Tappa ad Ariano a Difesa Grande

Unica tappa stamane in Irpinia ad Ariano per il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare Sergio Costa.

Una lunga mattinata cominciata con la visita alla caserma dei carabinieri diretta dal capitano Annalisa Pomidoro, dove il Ministro accompagnato nel suo tour dal deputato Generoso Maraia si è congratulato per l’impegno dei militari forestali nelle numerose operazioni importanti portate a termine a difesa del territorio e poi un giro in villa comunale, il polmone verde della città che necessita di interventi di manutenzione urgente.

"E' la prima volta che vengo qui nelle vesti di Ministro, ci ero passato da turista. Ed è stato anche in questa occasione un piacere. Una città importante, ricca di tradizioni, eccellenze, una imprenditoria eccellente, ma soprattutto una bella accoglienza e ospitalità .

Significativa la visita nei territori martoriati di Difesa Grande e Pustarza, le due discariche ben note, la prima chiusa definitivamente nel 2008, in funzione dal 1995, mai bonificata e la seconda visionata a distanza, in linea d'aria, ancora attiva seppur con un carico non elevato di conferimenti giornalieri in attesa dei lavori per una quarta vasca.

“Sono state assegnate risorse importanti, oltre sei milioni di euro, vanno spese bene e occorre effettuare il monitoraggio, in modo tale che il dato scientifico possa rassicurare il cittadino. La politica - ha chiarito Costa - deve fare riferimento soprattutto a questo, ovunque e poi elaborare le schede progettuale. In questo caso specifico oltre all’Arpa Campania, per una maggiore serenità credo ci sia bisogno di un intervento anche da parte dell’Ispra che è il braccio operativo del Ministero dell’Ambiente.”

Sull'emergenza idrica, che è stata anche una delle vicende maggiormente discusse in questa campagna elettorale ad Ariano, il Ministro ha assicurato: “Abbiamo finanziato la somma di 170 milioni di euro e i fondi sono stati già assegnati, parliamo di quasi 40 milioni per il rifacimento delle condotte idriche. Ed è questo un risultato direi molto importante sul quale dobbiamo lavorare in sinergia con gli amministratori del territorio, i sindaci, che sono i principali attori. E su Ariano ci auguriamo di fare un lavoro importante."