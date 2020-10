Decisione sofferta, niente campionato over 35 ad Ariano La paura del Covid vince sullo sport. Al primo posto la salute e la prevenzione

Cala il sipario sul campionato di calcio Over 35 città di Ariano. Palla ferma a centro campo e nessun fischio di inizio, nella stagione 2020/ 2021, per il campionato di calcio che tanto aveva entusiasmato la città negli ultimi anni.

Circa 200 giocatori coinvolti nella gara, arbitri e direttori di gara, sponsor, addetti all'organizzazione e alla logistica, giornalisti, addetti stampa, collaboratori sul campo, pizzerie e ristoranti per il famoso terzo tempo: il campionato over 35 ha rappresentato un evento di punta nel panorama sportivo della città del Tricolle oltre ad essere celebrato più volte come momento di aggregazione e socialità.

Numerose le attività collaterali legate al campionato, come ad esempio la realizzazione di un giornale sportivo e un album di figurine. Adesso, a malincuore, la decisione del direttivo dell'associazione promotrice della manifestazione di interrompere il campionato.

A pesare sulla decisione, la difficile situazione sanitaria legata al Covid, che rende complicata l'organizzazione di eventi con numerose persone. Spiega Sicuranza: "La situazione di incertezza generata dalla pandemia e le numerose regole da osservare per l'organizzazione di un evento così imponente, rendono complicato proseguire con serenità e sicurezza un torneo di tale portata.

Abbiamo deciso di mettere al primo posto la salute dei partecipanti al campionato ed evitare il rischio di contagi. I numerosi progetti predisposti dal direttivo, che spaziano da interventi sulle strutture sportive ad iniziative legate alla solidarietà, con corsi e iniziative sportive per bambini meno fortunati, non possono essere portati avanti, allo stato attuale, per l'assenza di rappresentanti e interlocutori realmente interessati alla nostra realtà.

Dunque, per questi motivi, si è reso indispensabile una sospensione, un periodo di riflessione sulla sorte del campionato e sulla sua evoluzione futura"