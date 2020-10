Tamponi stile drive-in ad Ariano dopo il bambino positivo In fila davanti al palazzetto dello sport i piccoli della scuola calcio insieme ai loro genitori

Dopo Mirabella Eclano, drive-in stamane ad Ariano Irpino davanti al Palazzetto dello Sport di rione Cardito. In coda in auto bambini della scuola calcio Asd Leonardo Surro insieme ai loro genitori. Circa 20 che hanno avuto contatti stretti con il loro coetaneo, nella categoria esordienti, già in corso d'indagine, risultato positivo al tampone dopo essere rientrato da un viaggio all'estero e in attesa ora di un ulteriore responso. Un atto coscienzioso da parte del team Surro nel richiedere immediatamente l'intervento dell'Asl a scopo precauzionale per evitare l'eventuale diffusione dei contagi che è stato molto apprezzati dai familiari dei bambini, inevitabilmente entrati nel panico generale dopo la notizia e rimasti all'oscuro di tutto.

"Non potevamo fare diversamente - afferma Surro - un controllo doveroso, ci siamo subito attivati. Rientra nel nostro modo corretto di fare prevenzione a prescindere dalla diffusione del virus, una scuola calcio deve fare la sua parte soprattutto in questi momenti delicati. Lo stile di vita è cambiato, e occorre aveve la massima attenzione e prudenza ovunque, consapevoli che con questo virus dobbiamo conviverci."

Tamponi effettuati anche ad alcuni dipendenti pubblici, fatti confluire davanti alla struttura di Piano di Zona, muniti di apposita certificazione medica. Operazioni rapidissime coordinate in maniera attenta dalla locale Polizia Municipale guidata dal comandante Gerardo Schiavo, con la presenza degli agenti Alessandro Rossi e Fausto Matullo, i quali hanno garantito il massimo supporto all'unità mobile anti covid dell'Asl.