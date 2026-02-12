Avellino: silenzio stampa, tanti dubbi e due sfide verità all'orizzonte Domenica il Pescara al "Partenio-Lombardi", poi la Reggiana in trasferta

Nel segno del 3-1 casalingo alternato. Prima la sconfitta con la Carrarese, poi la vittoria con il Cesena, ieri sera il ko con il Frosinone e, inoltre, ci sono le due sconfitte in trasferta (1-0 a La Spezia e il 2-1 a Monza): silenzio stampa per l'Avellino dopo il quarto ko nelle ultime cinque gare. Sono 6 i punti sui 18 dall'avvio del 2026 e appare evidente la fase di riflessione aperta dalla società irpina subito dopo il nuovo 3-1 subito tra le mura amiche. Fischi al "Partenio-Lombardi" e tanti interrogativi per la proprietà al termine di una prova sottotono con l'Avellino subito colpito nella prima mezz'ora da Kvernadze e Calò su due soluzioni simili: palla sul secondo palo, sul lato dove è stato impiegato Sgarbi, da quinto a destra nel nuovo esordio con i lupi, e finalizzazione ciociara al 16' e al 26'. L'undici biancoverde è parso confuso e mai capace di reagire. Biancolino conferma la formazione proposta dal primo minuto e priva di Sala per influenza pre-gara e di Missori per squalifica. Al 61' palla persa dal subentrato Russo e in transizione il Frosinone ha centrato il tris facendo scorrere definitivamente i titoli di coda sul match. Al 68' fuori Tutino e fischi per l'attaccante dagli spalti. L'Avellino ha trovato il gol su calcio d'angolo con Russo a pescare Enrici al 77': gol utile solo per limitare i danni nella gara, ma non per evitare un'analisi a 360 gradi su cosa stia mancando al gruppo irpino, da alti e bassi costanti nelle prestazioni e nelle fasi stagionali. Riflessione in poche ore perché i lupi sono proiettati già verso il prossimo match casalingo. Domenica (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi" arriverà il Pescara, fanalino di coda e reduce dalla sconfitta all'Adriatico-Cornacchia contro il Catanzaro (0-2). Sarà match verità nel cammino salvezza per i biancoverdi, ora con 4 punti di vantaggio sul secondo posto playout, occupato dalla Reggiana, che domenica 22 (ore 17.15) ospiterà l'Avellino.