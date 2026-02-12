Avellino Basket, coach Di Carlo e Zerini: "La comunicazione è fondamentale" Il tecnico: "Trovare il modo per esprimere il mio pensiero, per essere efficace nel trasferirlo"

Nelle scorse ore il coach dell'Unicusano Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, e il lungo biancoverde, Andrea Zerini, hanno raggiunto l'Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile, in compagnia della responsabile marketing della società, Francesca Theodosiu, per l'inaugurazione della "curvatura" del corso di web management dello sport con l'appuntamento all'interno dell'iniziativa "Sport e Scuola" promossa proprio dal club irpino. "Nella comunicazione che utilizzo é necessario prendermi cura della comunicazione dovendo relazionarmi con il club, la squadra ed i giornalisti. - ha spiegato Di Carlo - Devo trovare il modo corretto per esprimere il mio pensiero, per essere efficace nel trasferire il mio pensiero. Abbiamo una grossa responsabilità nei confronti dei ragazzi che devono guidare la società del futuro e dobbiamo trasferire dei valori, che possano servire per crescere sano e principi corretti". Zerini si è soffermato, inoltre, sull'esperienza podcast: "È un piccolo modo per avvicinare alla pallacanestro nuove leve, nel tentativo di arrivare a raggiungere il maggior numero di persone. La comunicazione sociale é importante, affascinante e va utilizzata nel modo migliore possibile", ha spiegato l'ex Tortona, Napoli e Brescia.