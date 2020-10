Baiano, positivo un dipendente: il sindaco chiude il Comune Palazzo di Città off limits per l'intera giornata di oggi

Positivo un dipendente Comunale, il sindaco di Baiano Enrico Montanaro ha appena emanato un’ordinanza che chiude per l’intera giornata di oggi gli uffici comunali, per “procedere ad una immediata sanificazione e pulizia della casa comunale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus e tutelare la salute di tutto il personale dipendente e degli utenti” si legge nell’ordinanza sindacale. Il primo cittadino su facebook ha scritto ai concittadini: "Vi terrò aggiornati su ulteriori sviluppi. Intanto ne approfitto per darvi un aggiornamento dei positivi al covid-19 del nostro paese avendo avuto altre comunicazioni dall'Asl nella giornata di ieri: 12 positivi ( di cui uno da confermare dall'Asl) e 2 guariti".“