Grotta, corsa contro il tempo per salvare la polisportiva Sindaco e amministrazione comunale in campo

Il sindaco Angelo Cobino e l'amministrazione comunale di Grottaminarda organizzano per sabato 10 ottobre alle 17,30 presso la Sala "Thomas Menino" un incontro con per discutere delle sorti della "Polisportiva Grotta", squadra militante nel campionato regionale di eccellenza. L'invito è rivolto a quanti ritengono di poter esprimere la propria disponibilità a sostenerla.

Ieri sera, infatti, nella riunione tenutasi a palazzo di città alla presenza di una delegazione di tifosi, del sindaco e dell'intera amministrazione comunale, i vertici della società, in particolare i presidenti Christian Ianniciello e Mauro Piccolo, hanno confermato la volontà di lasciare la squadra per improrogabili impegni personali, consegnandola simbolicamente nelle mani del primo cittadino.

I tentativi da parte del sindaco, Angelo Cobino, e del delegato allo sport, Rocco De Luca, di farli desistere non sono serviti e poichè i tempi sono molto stretti si è ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico, nel rispetto nelle norme anti-Covid, per sondare disponibilità ed adesioni da parte di imprenditori, esercenti e cittadini sportivi, a collaborare, affinchè la tradizione del calcio a Grottaminarda non finisca dopo l'esaltante percorso che ha portato i colori giallorossi in eccellenza dopo aver sfiorato nella stagione 1993-1994 la promozione nel campionato nazionale dilettanti nelle sfida clou contro la Nocerina allo stadio San Paolo di Napoli finita 1-0 per i molossi. Uno spareggio che fa parte della storia del calcio grottese.