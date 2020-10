"Evitiamo dannosi assembramento davanti la scuola" Da Grottaminarda il monito del sindaco Angelo Cobino

Emergenza Covid-19 in Valle Ufita. Il sindaco di Grottaminarda Angelo Cobino insieme all'assessore alla sanità, Marcantonio Spera,rinnovano l'invito a tutti se mai ce ne fosse bisogno, ad indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto per l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, (l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva).

Si richiamano, inoltre, le varie misure di prevenzione e sicurezza già indicate dalle precedenti Ordinanze regionali, in particolare quelle rivolte a tutti gli esercenti, gestori ed utenti al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di “contatto stretto”, quali l’obbligo dell'identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati del documento di identità ed ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio, assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi.

Infine l'avviso 43 fa riferimento agli ingressi e alle uscite dall’Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino”, raccomandando vivamente ai genitori che accompagnano i propri figli a scuola: di non creare assembramenti, di rispettare puntualmente e rigorosamente gli orari scaglionati di entrata e di uscita predisposti dall’ Istituzione Scolastica nel rispetto della sicurezza sanitaria, di sostare negli appositi spazi adeguatamente indicati con apposita segnaletica e dispositivi colorati, di indossare la mascherina, di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Pertanto sono assolutamente da evitare inutili, dannose ed ingiustificate soste davanti all’edificio scolastico.