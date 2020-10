Partita ufficialmente l'avventura dell'amministrazione Franza Proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali ad Ariano a palazzo di città

Partita ufficialmente l'avventura dell'amministrazione comunale guidata dal neo eletto sindaco Enrico Franza ad Ariano Irpino.

Nella sala consiliare di palazzo di città, stamane il presidente dell’ufficio centrale elettorale, il magistrato Pietro Vinetti ha proceduto alla proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre e del 4 e 5 ottobre 2020 in fase di ballottaggio. Assente per motivi di salute il capo dell'opposizione Marco La Carità che ha chiamato il sindaco e fatto pervenire stamane un suo messaggio.

Si parte, con una maggioranza solida e un consiglio comunale quasi del tutto rinnovato. "Una nuova squadra e le difficoltà che abbiamo dovuto registrare durante l'emergenza sanitaria. E non c'è tempo da perdere. Il primo obiettivo - ha annunciato Enrico Franza - è quello di ricostruire il Coc, il centro operativo comunale allargandolo alle associazioni, per fronteggiare in modo sistemico quelle che potrebbero essere poi le conseguenze di una possibile recrudescenza dell'epidemia." Il primo incontro è stato convocato per domani mattina.

"Abbiamo dei tempi chiaramente prestabiliti - ha aggiunto Franza - nell'arco della settimana prossima, cercheremo anche di presentare la squadra al fine di accelerare il percorso dell'attività amministrativa.

E sul clima amministrativo questo l'auspicio di Franza: "L'augurio è che si possa instaurare dialogo e collaborazione tra maggioranza e opposizione sempre nel rispetto delle posizioni reciproche. Ho apprezzato molto la telefonata di Marco La Carità. E' una chiara testimonianza di un clima collaborativo e di una grande distensione e serenità nel dialogo."

La composizione del consiglio in attesa dei vari ruoli amminsitrativi da assegnare:

La squadra di maggioranza è così composta: Michela Cardinale, Luca Orsogna, Giambattista Capozzi, Pasqualino Molinario, Andrea Melito, Valentina Pietrolà, Carmine Grasso, Laura Cervinaro, Veronica Tarantino, Roberto Cardinale. (7 sono volti nuovi e 4 ex della precedente e breve esperienza amministrativa di Enrico Franza).

Opposizione composta da: Marco La Carità, Marcello Luparella, Giovanni La Vita, Emerico Maria Mazza, Antonio Della Croce, Daniele Tiso. (5 ex amministratori, unico volto nuovo il giornalista Marco La Carità.