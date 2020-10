Ariano: riattivato il centro operativo comunale Sul tavolo di lavoro le questioni relative al protocollo di sicurezza Covid-19

Si riparte dall’emergenza sanitaria. Primo tavolo di lavoro a palazzo di città convocato con la massima premura dal sindaco Enrico Franza dopo la proclamazione.

Il comune intende rimettere subito in moto la macchina del Coc al fine di monitorare la situazione e adottare con immediatezza ogni provvedimento necessario teso a scongiurare situazioni critiche come accaduto nei mesi scorsi, nelle fasi iniziali della pandemia. Il centro operativo comunale si avvarrà del supporto delle forze dell’ordine, protezione civile e volontariato, dimostratisi già efficienti e sincronizzate sotto il coordinamento del commissario prefettizio Silvana D’Agostino.

Fondamentale sarà la presenza del dipartimento di prevenzione dell’Asl. “La convocazione - afferma il consigliere comunale Pasqualino Molinario, esperto in materia sanitaria e in prima linea con l’associazione Panacea - si pone l’obiettivo di fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 nel Comune di Ariano Irpino ed esaminare le problematiche ad essa connessa, al fine di concertare una strategia operativa che possa mettere in sicurezza la città.

Sul tavolo di lavoro le questioni relative al protocollo di sicurezza covid-19, coordinamento delle associazioni di volontariato e protezione civile, attività scolastiche e attivazione del censimento dei materiali e dei mezzi in dotazione al Coc.”