Ariano, stazione al buio da giorni: è protesta/VIDEO Residenti ed automobilisti esposti ad ogn rischio e pericolo

"Da quattro giorni siamo completamente al buio alla Stazione esposti ad ogni rischio e pericolo e non sappiamo più a chi rivolgerci."

A denunciare la grave situazione è la locale pro loco con Alessandro Pagliaro. "Ci sono persone anziane che hanno paura di attraversare la strada e automobilisti in difficoltà. Ci chiediamo, come mai tutto questo tempo per riparare il guasto?" Domanda che giriamo direttamente a chi di competenza.

E sembrerebbe che non sia la prima volta a Cerreto. Una zona purtroppo, sulla quale non c'è mai stata un'attenzione adeguata e scrupolosa nel corso degli anni. Le uniche luci in queste ore, sono quelle che provengono dalle case e i fari delle auto. Poi ovunque è buio fitto