Ariano, sollievo: tutti negativi i bambini della scuola calcio Didattica a distanza per alcune classi al liceo Parzanese interessato da un caso positivo

Nessuno dei piccoli atleti è affetto da Covid-19. I tamponi sono risultati tutti negativi. La scuola calcio Asd Leonardo Russo, può finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo giorni di ansia e apprensione soprattutto da parte dei genitori dei baby calciatori. Il risultato tanto atteso è arrivato.

Tutto è cominciato da un caso di positività di un loro compagno, di ritorno da un viaggio all'estero. Il bambino in questione, sta bene ed è risultato negativo al successivo tampone.

Da sottolineare ancora una volta il grande senso di responsabilità e la tempestività di azione da parte dell'ex calciatore della Lazio Leonardo Surro in sinergia con il dirigente scolastico Marco De Prospo e il dipartimento di prevenzione dell'Asl. Società sportiva tra le più attive nel sud Italia che ora potrà riprendere regolarmente le proprie attività.

La scuola in modo particolare non è mai stata frequentata dal ragazzino dal giorno di riapertura. E restando in tema di scuola, lezioni a distanza invece al liceo parzanese per alcune classi, a causa della positività di un insegnante della provincia di Benevento in servizio ad Ariano. Sta bene invece il positivo di due giorni fa. Si tratta di un professionista arianese che avrebbe contratto il virus a Mirabella Eclano. Una decina le persone in isolamento.

Intanto da ieri il sindaco di Ariano Enrico Franza ha attivato nuovamente il Coc. In campo le varie istituzioni cittadine,insieme alle forze dell'ordine, scuola e associazioni di volontariato.