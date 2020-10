Covid, a Venticano il sindaco De Nisco chiude le scuole Contagiato un nucleo familiare

Si allarga il focolaio legato a Mirabella Eclano e si estende anche ad altri comuni della Media Valle del Calore, a cominciare da Venticano dove è risultato contagiato un nucleo familiare e il sindaco Luigi De Nisco ha disposto la chiusura delle scuole (elementare e materna) fino a data da destinarsi. Ecco la sua comunicazione ai concittadini con un post su facebook.

"Cari concittadini,

ho appena ricevuto notizia, che, oltre al caso segnalatoci ieri dalla ASL di Avellino collegato al focolaio di Mirabella Eclano, anche un nucleo familiare facente parte della nostra comunità è risultato positivo al tampone Covid-19. Pertanto desidero informarvi che, d’intesa con il dirigente scolastico e il dipartimento di prevenzione sanitaria di Avellino, si è deciso di procedere in maniera preventiva alla chiusura delle scuole elementari e materne, per poter effettuare le apposite procedure di sanificazione a maggior salvaguardia degli alunni.

I giorni di chiusura del plesso scolastico (elementari e materne) saranno precisati con apposita ordinanza sindacale.

Mi pregio di raccomandare a tutti di non lasciarsi travolgere dalla preoccupazione e dalla paura; abbiamo già vissuto momenti difficili e li abbiamo superati con la collaborazione di tutti.

Mai come in questo momento vi invito ad osservare la massima prudenza rispettando le dovute precauzioni, quali l’uso obbligatorio di mascherine e distanziamento interpersonale.

Vi ricordo che per qualsiasi esigenza e necessità potete contattare la Protezione Civile al numero unico 377.3198038"