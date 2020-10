Ariano, caso Liceo: lezioni a distanza e oggi i tamponi Dopo il caso di positività di una docente beneventana scatta l'indagine epidemiologica Covid

Oggi a partire delle ore 13.00 nel piazzale adiacente il palazzetto dello sport nl piano di zona ad Ariano così come già accaduto qualche giorno fa per i baby calciatori della società Asd Leonardo Surro - risultati tutti negativi - l'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante eseguirà in modalità "Drive in" i tamponi a docenti e studenti del liceo Parzanese collocati in isolamento domiciliare.

Ne ha dato comunicazione in una nota il dirigente scolastico Alfonsina Manganiello. "I genitori - si legge nella comunicazione - sono pregati di accompagnare i propri figli." L'indagine sanitaria si è resa necessaria dopo il caso di positività relativo ad una docente della provincia di Benevento, in servizio nella struttura scolastica arianese.

Vicenda seguita dal Coc appena insediatosi a palazzo di città su disposizione del sindaco Enrico Franza. Allertata la Polizia Municipale per garantire la sicurezza necessaria ad operatori ed automobilisti durante le operazioni.

Intanto al liceo Parzanese, nei giorni 12-13 14 ottobre le lezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità didattica a distanza secondo l'orario precedentemente stabilito e comunicato. L'ora avrà la durata di 55 minuti. Anche i docenti e gli studenti in isolamento domiciliare svolgeranno le lezioni con la stessa modalità. Il personale Ata invece, presterà regolarmente servizio per lo svolgimento dei compiti assegnati.