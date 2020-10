Dopo 3 giorni di assenze a scuola scatta il certificato medico Disertare le lezioni in tempi di Covid ecco che cosa comporta

Aule semi deserte da due giorni in diversi istituti scolastici per protesta contro la riapertura delle scuole e alla luce dell'impennata dei contagi in Campania. Assenze che però sono da ritenersi ingiustificate a tal punto che hanno spinto molti presidi ad allertare le famiglie degli studenti.

Un esempio arriva dall'istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato De Gruttola e alberghiero dalle due sedi di Villa Caracciolo e Cardito Piano di Zona ad Ariano Irpino, dove il dirigente scolastico Pietro Petrosino (nella foto) sempre particolarmente attento e sensibile stamane ha tenuto una riunione operativa d'urgenza. Della mancata frequentazione a scuola sono stati prontamente informati i genitori.

Appare evidente che le assenze in queste ultime due giornate non sembra siano dovute a motivi di salute. In tanti hanno avuto modo di notare comitive di ragazzi, a spasso in varie zone della città da piazza Mazzini alla villa comunale. Ma è bene ricordare a tutti che in caso di assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica e in qualche caso anche dopo aver effettuato il tampone. Per assenze fino a tre giorni per malattia non Covid, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per Covid-19 tramite un modulo di autocertificazione per il rientro.

Domani il dirigente scolastico Petrosino avrà un colloquio con gli studenti nei due istituti al fine di spiegare loro i rischi che si possono correre soprattutto in questo delicato periodo, disertando in maniera ingiustificata le lezioni. Un'opera di sensibilizzazione che verrà attuata in tutti gli istituti. Delle assenze prolungate negli ultimi giorni è stata informata anche la Polizia.