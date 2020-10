Grottaminarda: ancora nessuna notizia sull'esito dei tamponi Fiato sospeso in Valle Ufita dopo i casi positivi in Municipio

Viste le tante, comprensibili, sollecitazioni da parte dei cittadini e della stampa per conoscere l'esito dello screening effettuato lunedì mattina a Grottaminarda, il comune precisa che l'Asl non ha ancora fornito i dati.

"C'è un rapporto continuo e costante di interlocuzione tra il sindaco e l'Asl quindi vi aggiorneremo appena ci saranno novità. Resta il fatto che nel momento in cui emergono casi di positività l'Asl comunica in primis al medico curante che a sua volta contatta il paziente."

Nessuna comunicazione finora neppure relativa all'altro screening effettuato davanti al palazzetto dello sport ad Ariano, sempre in modalità drive in, dopo che una insegnante della provincia di Benevento è risultata positiva. Studenti e docenti sono al momento in isolamento così come a Grottaminarda e attendono con ansia i risultati da parte dell'Asl.