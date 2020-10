Grottaminarda: l'attesa continua, ordinanza prorogata Coc attivo in forma permanente, seppur a distanza, è in costante contatto con l'Asl

Poichè non sono stati ancora resi noti dal servizio Sep dell'Asl i risultati definitivi dello screening effettuato lunedì scorso su dipendenti, collaboratori esterni, contatti ed amministratori comunali, il Sindaco Angelo Cobino, ha prorogato fino a sabato 17 ottobre l'ordinanza di sospensione in sede delle attività degli Uffici comunali e delle attività didattiche e amministrative in presenza, dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino. Resta sospeso integralmente il servizio di Polizia Municipale, mentre per gli altri servizi comunali è attivato lo smart working.

Intanto in questi giorni di chiusura sono stati messi in atto gli opportuni interventi di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione di tutti gli immobili sede degli Uffici comunali, compreso il Castello d'Aquino e di tutti i plessi dell'Istituto comprensivo e quindi sede centrale, Carpignano, Piani, via Condotto.

Il Coc attivo in forma permanente, seppur a distanza, è in costante contatto con l'Asl, in attesa delle risultanze dei tamponi naso-faringei effettuati in data 12 ottobre per verificare la eventuale presenza di altro personale risultato positivo al Covid-19.

Restano valide le raccomandazioni per la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle regole: distanziamento interpersonale, evitare assembramenti per strada e nei locali, utilizzo delle mascherine in maniera corretta, ridurre al minimo indispensabile le uscite, limitando soprattutto quelle ludico-ricreative, preferire, laddove possibile, il lavoro agile e per quanti sono in attesa del risultato del tampone naso-faringeo o sono contatti di persone già positive osservare l'isolamento fiduciario