Ariano. Franza, squadra in campo: due medici in giunta Due figure sanitarie di rilevanza notevole in questa fase delicata di emergenza Covid

l sindaco Enrico Franza, con decreto n. 8 del 15 ottobre 2020, ha nominato la sua Giunta, che lo affiancherà nel mandato di Governo della Città.

Il primo cittadino ha ufficializzato l'esecutivo, che prevede la composizione della Giunta in considerazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la parità di genere.

Questi gli Assessori:

Carmine Grasso, Veronica Tarantino, Michela Cardinale, Pasqualino Molinario e Antonio Ninfadoro.

All’assessore Carmine Grasso è stato inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaco”.

Due validissimi medici Carmine Grasso e Pasqualino Molinario mai come in questo momento di estrema importanza alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, un professionista esperto come Antonio Ninfadoro da alcuni anni lontano dalla politica attiva e garbatamente in silenzio e due donne dinamiche Michela Cardinale e Veronica Tarantino che rappresentano il nuovo e la freschezza della politica.

“E’ una squadra politica che mette al centro competenze, responsabilità e rinnovamento per dare da subito risposte alla Città." E' quanto ha dichiarato il sindaco Enrico Franza. "Si è scelto di dare pari dignità a tutte le liste in uno spirito di coalizione a servizio del bene comune e non dei singoli interessi di partito. Da oggi siamo pronti a scrivere una nuova pagina e lo faremo accogliendo il contributo di tutti, consapevoli di dover fronteggiare sfide importanti”.