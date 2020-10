Ariano: in arrivo il risarcimento zona rossa dal Governo L'annuncio ufficiale del sottosegretario Carlo Sibilia

Buone notizie per Ariano Irpino: in arrivo 780mila euro circa come contributo di risarcimento per la zona rossa dichiarata durante il lockdown. Qualcuno aveva sostenuto che la città di Ariano non fosse tra i comuni in lista. A queste accuse abbiamo risposto con i fatti! La Conferenza Stato Città riunita oggi ha stabilito le norme per la ripartizione dei 40 milioni di euro. Ogni promessa è debito ma quando si tratta di venire incontro ai bisogni dei cittadini, noi ci siamo!" A dichiararlo è il Sottosegretario Carlo Sibilia. Ora spetta alla Regione Campania fare la sua parte.