Ariano, città protetta: tamponi Liceo, docenti tutti negativi Sospiro di sollievo dopo lo screening effettuato davanti al palazzetto dello sport

Ancora una buona notizia per Ariano. Tutti negativi i tamponi analizzati a Biogem, relativi ai docenti in isolamento fiduciario domiciliare. La comunicazione arriva direttamente dal dirigente scolastico Alfonsina Manganiello che ha seguito con estrema attenzione la vicenda, in continuo contatto con l'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante.

"Al fine di rassicurare la comunità scolastica in questo periodo di grande apprensione, si comunica che tutti i docenti del liceo Parzanese sottoposti a tamponi nella giornata di lunedì 12 ottobre, sono risultati negativi al contagio Covid-19. A riferirlo è stato il Sep. Nella giornata odierna saranno resi noti anche i referti degli studenti in isolamento obbligatorio domiciliare."