Ariano, focus di Cittadinanzattiva su ambiente e territorio Attenzione particolare rivolta all'allarme cinghiali

Cittadinanzattiva di Ariano Irpino, attraverso la rete ambiente e territorio ha sollecitato il prefetto di Avellino Paola Spena e il direttore del Criuv Vincnzo Caputo sull'allarme cinghiali presente in molte zone del tricolle.

"Comprendiamo che la pandemia ha la sua importanza, ma è una problematica che va affrontata e risolta. Già ci siamo occupati a maggio scorso, in piena emergenza Covid, di segnalare questa criticità rimasta irrisolta. Ci auguriamo che vengano presi provvedimenti urgenti, in quanto l'intero territorio arianese è afflitto da un soprannumero di cinghiali. Gli agricoltori in località Parzano stanno cercando in vari modi di difendere i loro raccolti, molti dei quali distrutti dal passaggio continuo di questi animali in numero crescente. Vi è poi anche il problema viabilità, in quanto si rischiano incidenti, non ultime le segnalazioni di attraversamento improvviso lungo variante.

Abbiano sollecitato inoltre il presidente dell'Alto Calore ad aumentare le imprese appaltatrici per i lavori di manutenzione. Non si può dopo una segnalazione aspettare troppi giorni prima di una riparazione. Loro vanno via e la condotta puntualmente si rompe di nuovo. E' evidente che essendo poche unità si trovano a fronteggiare problemi anche in altri comuni. Confidiamo nell'intervento del sindaco e dell'amministrazione comunale. Non dimentichiamo l'annoso problema dei rifiuti, manca la bonifica a Santa Maria a Tuori, proprio oggi l'Arpac ha contattato il comune in merito a questa vicenda inviando una informativa."

La zona ieri a seguito delle abbondantin piogge, come se non bastasse è diventata un grande pantano. E l'inciviltà non cessa minimamente.