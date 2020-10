Ariano, sicurezza ed efficienza al De Gruttola L'istituto d'istruzione superiore diretto da Pietro Petrosino rafforza la sua azione

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino, nella gestione dell’emergenza covid-19 si porta addosso l’esperienza difficile di essere stata una scuola in zona rossa, la gestione di quei momenti non è stata affatto facile visto che durante la prima ondata il dirigente scolastico Pietro Petrosino ha dovuto affrontare anche il contagio che ha coinvolto alcuni dipendenti della scuola, prendendosi spesso anche delle responsabilità personali.

Il ricordo di quei giorni è rimasto vivo nella mente del dirigente, della Dsga, dei docenti e di tutto il personale che non si è mai disunito e che ha sempre operato con coesione e abnegazione per far trovare una scuola sicura agli alunni e a tutti coloro che alla riapertura di settembre avrebbero lavorato al De Gruttola.

Durante l’emergenza Covid-19 e in tutti i mesi estivi la macchina organizzativa del De Gruttola non si è mai fermata, tutto il personale è stato coinvolto e reso edotto della situazione, portandolo a conoscenza delle regole e delle norme da rispettare, attraverso delle riunioni tecniche volute dal dirigente e presiedute dal docente Pannese che è il responsabile della sicurezza della scuola. Poi sono state reperite le risorse finanziarie per mettere in sicurezza i plessi dell’istituto che sono bene 3 di cui 2 ad Ariano Irpino ai rioni Martiri e Cardito, ed uno nel comune di Vallesaccarda.

Le 3 sedi del De Gruttola sono state dotate di tutti i materiali occorrenti per la gestione dell’emergenza Covid-19: Termoscanner e misuratori di temperatura corporea manuali e a parete, dosatori di gel igienizzante in numero considerevole in tutti i plessi, mascherine per alunni, Docenti e personale, mascherine Ffp2 per i docenti di sostegno, vetri para fiato negli uffici di segreteria e nei laboratori. È stato riorganizzato come previsto dalla normativa in materia di distanziamento il percorso d’ingresso e uscita dalla scuola, moltiplicando i varchi di accesso ai vari plessi, ottenendo una diminuzione sostanziale del numero di alunni in transito per ogni varco, ogni varco d’ingresso alle sedi è dotato di termo scanner, distributore di gel igienizzante ed è presidiato dal personale della scuola e dai referenti covid che provvedono quotidianamente alla distribuzione di mascherine chirurgiche ad ogni ingresso, sia l’ingresso che le uscite sono differenziate in tre turni distanti tra loro 5 minuti per evitare assembramento. Sono stati rimodulati tutti gli spazi interni alla scuola, alle aule ed ai laboratori, i banchi singoli sono stati sistemati come prescritto dalla normativa covid-19 e tutti i percorsi interni sono suddivisi da paletti e catene separatrici dotati di apposita segnaletica a pavimento e a parete.

In ogni plesso è stata allestita la camera di ricovero Covid-19 come previsto dalla norma ed in ogni classe è sistemato un dosatore di gel igienizzante ed un igienizzatore per materiali e superfici; La scuola ha provveduto ad acquistare macchine per sanificare gli ambienti messe in funzione dal personale alla fine delle lezioni.

L'istituto De Gruttola ha sistemato sia gli interni della scuola e sia tutte le aree esterne, predisponendo ogni cosa in modo minuzioso nella piena osservanza delle regole, resta inteso che quello che accade al di fuori ai cancelli e sui mezzi di trasporto non è di competenza della scuola, ma assicura il dirigente che la scuola non smetterà di essere vigile e di segnalare alle autorità competenti ogni disfunzione rilevata o fatta presente dagli studenti o dalle loro famiglie.

Lo sforzo, l’impegno e le risorse messe in campo dal De Gruttola hanno come unico obiettivo la sicurezza e la serenità degli studenti e delle loro famiglie, perché la scuola sia un ambito sicuro dove il diritto allo studio sia garantito.