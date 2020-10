La Guardia di Finanza di Ariano si tinge di rosa Il nuovo comandante è il capitano Annalisa Di Blasi

Giovanissima, solare, grintosa e fortemente motivata. Subito operativa nella storica sede di vico Vitale ad Ariano Irpino Annalisa Di Blasi. 27 anni, originaria di Roma, è lei il nuovo comandante della locale compagnia della Guardia di Finanza. Il neo capitano ha preso il posto del maggiore Marco Persi, trasferito al nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia.

La prima uscita ufficiale: a palazzo di città, nella sala consiliare Giovanni Grasso dove il comandante Di Blasi ha preso parte insieme alle altre forze dell'ordine presenti sul territorio alla riunione del Coc convocata dal sindaco Enrico Franza sull'emergenza sanitaria in atto, allargata ai massimi vertici dell'Asl.

Di Blasi arriva ad Ariano con un bagaglio di esperienze professionali e umane maturate sul campo. Ha frequentato il 111° corso presso l'accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dal 2011 al 2016. Laureata in scienze della sicurezza economico finanziaria, dal 2016 al 2018 è stata comandante del nucleo operativo al gruppo di Trapani, dove ha diretto rilevanti attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria in diversi settori operativi. Dal 2018 all'agosto 2020 è stata comandante del plotone allievi presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Acquila, dove ha curato la formazione militare e professionale dei giovani allievi marescialli e le docenze di diritto dei contratti, scienze delle finanze e diritto della navigazione e internazionale del mare.

Un ruolo di grande importanza e prestigio ad Ariano Irpino, seconda città più importante della provincia di Avellino, nelle aree interne in un territorio crocevia collocato a confine tra le provincie di Avellino, Benevento e Foggia. La compagnia svolge importanti attività nella lotta all'evasione, elusione e frodi fiscali e inquinamento ambientale. Parimenti intenso è l'impegno del reparto nel controllo coordinato del territorio, fortemente voluto dal comandante provinciale, il colonnello Gennaro Ottaiano, anche attraverso il servizio di pubblica utilità 117, di repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti anticontrabbando in tutta l'ampia circoscrizione di servizio.

Comuni di competenza: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Greci, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista e Zungoli.

Non da ultimo, la compagnia di Ariano Irpino è stata impegnata in prima linea durante il periodo di lockdown, nel sostenere il territorio in termini di prevenzione e controllo, compito che continua a svolgere quotidianamente con dedizione e impegno.

Al capitano Annalisa Di Blasi, l'augurio di un proficuo lavoro e di una serena permanenza ad Ariano Irpino.