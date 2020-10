Patto Civico: "L'ospedale di Ariano discriminato ancora" L'indignazione e la forte preoccupazione dopo le ultime decisioni sanitarie

Il gruppo consiliare del Patto Civico per Ariano, alla luce delle ultime disposizioni della Regione Campania, recepite dall’Asl Avellino, relative alle misure per far fronte all’emergenza Covid-19, esprime viva preoccupazione per le sorti dell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino.

"Tale struttura, come più volte ribadito praticamente da tutti - si legge nella nota - deve mirare a diventare effettivamente Dea di primo livello, conservando nell’immediato tutti i reparti e tutte le funzioni che le sono proprie.

Appare invece fortemente penalizzante allocare nell’ospedale “Frangipane” ben 52 dei 58 posti letto che la Regione Campania ha disposto vengano individuati nell’ambito del territorio di competenza dell’Asl Avellino.

Ed è inaccettabile, e non propriamente incoraggiante per chi vive ed opera nei comuni che gravitano intorno al “Frangipane”, che il reparto “ordinario” di medicina generale di quella struttura venga non già ridimensionato ma totalmente chiuso, così rendendo probabilmente inutili anche altri reparti e servizi (in primis il pronto soccorso) che senza medicina non hanno modo di operare efficacemente.

E’ innegabile che l’attuale situazione di emergenza legata alla recrudescenza della pandemia Covid-19 imponga un sacrificio ed un contributo da parte di tutte le strutture operanti sul territorio, ma proprio per questo si ritiene che tale sacrificio debba essere, ove possibile, equamente distribuito, non gravare in modo troppo pesante e quasi esclusivo su un solo polo ospedaliero, garantire la salvaguardia del principio fondamentale della sanità di prossimità.

Si ravvisa l’opportunità che tutte le forze politiche si attivino e che nell’immediato si proceda alla convocazione di un consiglio comunale monotematico ed all’avvio di una seria interlocuzione con l’Asl e con la regione campania per la risoluzione di un problema assolutamente centrale per la sicurezza dei cittadini." Il documento è firmato da Marcello Luparella e Daniele Tiso.